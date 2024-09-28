Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:29, 28 сентября 2024Забота о себе

Мужчины и женщины поделились опытом лечения мигрени секс-игрушками

Фото: Farknot Architect / Shutterstock / Fotodom

Журналистка Хелен Томпсон рассказала, что ее партнер использует вибратор для спасения от мигрени. Необычным опытом борьбы с головной болью она поделилась в колонке для Wired.

Томпсон написала, что когда у ее друга начинается мигрень, он использует секс-игрушки. «Он ложится и привязывает вибратор к верхней части лба, — объяснила она. — Он клянется, что это мгновенно избавляет от боли».

Врач Адриана Лагир рассказала, что ее исследовательская группа приступила к влиянию вибрации на мигрень, после того как ее друзья — мужчины и женщины — рассказали об использовании игрушек для взрослых при лечения мигрени. Ее коллега, исследователь головной боли Ти-Куанг Ли подтвердил, что на самом деле некоторые люди испытывают облегчение после необычной терапии.

Эксперты обратили внимание, что пациентам с мигренью вовсе не обязательно использовать секс-гаджеты для облегчения своего состояния, так как уже разработали несколько вибрирующих приборов для снятия головной боли.

Материалы по теме:
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии. Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии.Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
26 ноября 2023
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам. Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам.Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
5 января 2023

Ранее невролог Вероника Филонская назвала способы отличить мигрень от обычной головной боли. По ее словам, кластерная головная боль в основном длится от 15 до 180 минут, мигрень — от 4 до 72 часов, а иногда и дольше.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Шесть человек погибли при крушении вертолета Ми-8 с российскими пилотами в Пакистане

      В США объяснили возросшую военную активность Израиля

      «Хезболла» подтвердила гибель генсека

      Раскрыты обстоятельства трагедии с главным штурманом Тихоокеанского флота

      Меликов не исключил нахождение новых тел под завалами после взрыва на АЗС

      Мужчины и женщины поделились опытом лечения мигрени секс-игрушками

      Ирина Болгар рассказала о знакомстве с Павлом Дуровым

      В Британии призвали угледарскую группировку ВСУ сдаться

      Тарасова заступилась за раскритикованную из-за заявки на многомиллионный грант Загитову

      Израиль сбросил 85 бомб в ходе ликвидации генсека «Хезболлы»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше