Мужчины и женщины поделились опытом лечения мигрени секс-игрушками

Журналистка Хелен Томпсон рассказала, что ее партнер использует вибратор для спасения от мигрени. Необычным опытом борьбы с головной болью она поделилась в колонке для Wired.

Томпсон написала, что когда у ее друга начинается мигрень, он использует секс-игрушки. «Он ложится и привязывает вибратор к верхней части лба, — объяснила она. — Он клянется, что это мгновенно избавляет от боли».

Врач Адриана Лагир рассказала, что ее исследовательская группа приступила к влиянию вибрации на мигрень, после того как ее друзья — мужчины и женщины — рассказали об использовании игрушек для взрослых при лечения мигрени. Ее коллега, исследователь головной боли Ти-Куанг Ли подтвердил, что на самом деле некоторые люди испытывают облегчение после необычной терапии.

Эксперты обратили внимание, что пациентам с мигренью вовсе не обязательно использовать секс-гаджеты для облегчения своего состояния, так как уже разработали несколько вибрирующих приборов для снятия головной боли.

Ранее невролог Вероника Филонская назвала способы отличить мигрень от обычной головной боли. По ее словам, кластерная головная боль в основном длится от 15 до 180 минут, мигрень — от 4 до 72 часов, а иногда и дольше.