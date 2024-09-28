Россия и Буркина-Фасо договорились о неразмещении первыми оружия в космосе

Главы МИД РФ и Буркина-Фасо договорились о неразмещении первыми оружия в космосе

Главы МИД РФ и Буркина-Фасо Сергей Лавров и Карамоко Жан-Мари Траоре на полях мероприятий по линии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке провели встречу, в ходе которой подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

После этого представители двух стран провели переговоры. По информации пресс-службы, по итогам встречи министры иностранных дел «подтвердили настрой на всестороннюю активизацию российско-буркинийского взаимовыгодного сотрудничества в различных областях с упором на расширение их торгово-экономической и гуманитарной составляющих». Кроме того, Сергей Лавров и Карамоко Жан-Мари Траоре обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также региональную и международную повестки дня. «Отмечена важность дальнейшего укрепления тесной внешнеполитической координации двух стран», — подчеркивается в публикации.

Ранее в этот же день стало известно, что Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виейра на полях Генассамблеи ООН обсудили способы урегулирования конфликта на Украине.