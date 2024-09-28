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09:51, 28 сентября 2024Спорт

Тарпищев заступился за меняющих гражданство российских спортсменов

Шамиль Тарпищев заступился за меняющих гражданство российских спортсменов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заступился за россиян, меняющих спортивное гражданство. Его слова приводит Sport24.

По его мнению, даже после смены гражданства атлет может остаться патриотом страны. «Спортсмены хотят достигать результатов, поэтому нельзя их огульно судить. Нужно понимать, что каждый эпизод смены гражданства имеет под собой какую-то подоплеку», — добавил Тарпищев.

Ранее несколько российских теннисисток перешли в другие сборные. Элина Аванесян начала представлять Армению, а Варвара Грачева теперь выступает под флагом Франции.

Российские теннисисты допущены до участия в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе. При этом представители страны отстранены от международных командных турниров под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

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      Алексей Гусев
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