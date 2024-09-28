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08:31, 28 сентября 2024Спорт

Врач рассказал о пользе кинезиотейпирования при занятиях спортом

Фото: Microgen / Shutterstock / Fotodom

Врач по спортивной медицине Владимир Шостак рассказал о пользе кинезиотейпирования. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист объяснил, что при занятиях спортом кинезиотейп помогает поддерживать связки, суставы и мышцы, обладает обезболивающим и согревающим эффектом, снимает отеки. Кроме того, он способствует профилактике травматизма, при этом не нарушая подвижности.

«При наклеивании регулируется степень натяжения тейпа, он приподнимает кожу над нижележащими слоями за счет сморщивания. Таким образом, улучшается локальный кровоток, что способствует снятию отека, обезболиванию, возникает ощущение тепла под тейпом», — заявил Шостак.

Ранее врач-невролог Ангелина Шестакова назвала полезные привычки для укрепления мышечного корсета. Она посоветовала соблюдать правильную технику при ходьбе, а также делать разминку каждые один-два часа во время сидячей работы.

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