В деле экс-замминистра обороны Иванова может появиться новое обвинение

В деле Тимура Иванова и иных фигурантов может появиться обвинение в создании ОПС

В деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова, которому вменяют взятку в особо крупном размере, и других фигурантов может появиться обвинение в организации и участии в организованном преступном сообществе (ОПС), заявили ТАСС в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что вероятность появления обвинения по статье 210 УК РФ («Создание преступного сообщества») «велика».

Бывшего заместителя министра обороны Иванова обвиняют в получении взятки в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в апреле. Иванову предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее стало известно, что при обысках в доме экс-замминистра обороны Тимура Иванова было обнаружено огнестрельное оружие. Уточняется, что оружие было найдено и при обысках у других фигурантов дела.