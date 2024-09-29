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17:43, 29 сентября 2024Мир

Израиль ударил по нефтяным резервуарам во втором по значению порту Йемена

Al Jazeera: Израиль нанес удар по нефтяным резервуарам в порту Ходейда

Фото: Stringer / Reuters

Израиль нанес удар по нефтяным резервуарам в йеменском порту Ходейда. Об ударах по второму по значению аэропорту Йемена сообщает Al Jazeera.

«Йеменский порт Ходейда подвергся авиаударам», — говорится в публикации.

Ранее член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов) Али аль-Кахум заявил о вступлении в новую стадию конфликта с Израилем, в которой создаются новые союзы без «красных линий». Он призвал арабов и мусульман объединиться и отметил, что «пока существует Израиль, мира не будет».

27 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильская система противовоздушной обороны (ПВО) Arrow за пределами территории страны перехватила выпущенную из Йемена ракету. После перехвата и падения осколков были слышны сирены и взрывы.

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      Лина Пивоварова
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