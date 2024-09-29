Израиль ударил по нефтяным резервуарам во втором по значению порту Йемена

Al Jazeera: Израиль нанес удар по нефтяным резервуарам в порту Ходейда

Израиль нанес удар по нефтяным резервуарам в йеменском порту Ходейда. Об ударах по второму по значению аэропорту Йемена сообщает Al Jazeera.

«Йеменский порт Ходейда подвергся авиаударам», — говорится в публикации.

Ранее член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов) Али аль-Кахум заявил о вступлении в новую стадию конфликта с Израилем, в которой создаются новые союзы без «красных линий». Он призвал арабов и мусульман объединиться и отметил, что «пока существует Израиль, мира не будет».

27 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильская система противовоздушной обороны (ПВО) Arrow за пределами территории страны перехватила выпущенную из Йемена ракету. После перехвата и падения осколков были слышны сирены и взрывы.