Московское «Динамо» победило новичка РПЛ

Московское «Динамо» победило «Динамо» из Махачкалы со счетом 1:0 в матче РПЛ

Московское «Динамо» одержало победу над махачкалинским «Динамо» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Махачкале на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 20-й минуте единственный мяч забил полузащитник Муми Нгамале.

Таким образом, после десяти матчей «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Махачкалинцы являются новичком РПЛ и располагаются на 12-м месте, имея в активе десять очков. Лидером является «Краснодар» с 24 очками.

«Динамо» в следующем туре примет московский ЦСКА, а махачкалинцы на выезде сыграют с воронежским «Факелом». Обе встречи пройдут 6 октября.