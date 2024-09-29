Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
0:0
Завершен
Химки
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
СКА
4:5
Завершен
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Манчестер Юнайтед
0:3
Завершен
Тоттенхэм Хотспур
Англия — Премьер-лига|6-й тур
Динамо Мх
0:1
Завершен
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Атлетико М
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Испания — Примера|8-й тур
21:03, 29 сентября 2024Спорт

Московское «Динамо» победило новичка РПЛ

Московское «Динамо» победило «Динамо» из Махачкалы со счетом 1:0 в матче РПЛ

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Московское «Динамо» одержало победу над махачкалинским «Динамо» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Махачкале на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 20-й минуте единственный мяч забил полузащитник Муми Нгамале.

Таким образом, после десяти матчей «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Махачкалинцы являются новичком РПЛ и располагаются на 12-м месте, имея в активе десять очков. Лидером является «Краснодар» с 24 очками.

«Динамо» в следующем туре примет московский ЦСКА, а махачкалинцы на выезде сыграют с воронежским «Факелом». Обе встречи пройдут 6 октября.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Автобус с десятками пассажиров столкнулся с фурой под Краснодаром

      Водитель столкнувшегося с автобусом бензовоза под Краснодаром сгорел заживо

      Власти назвали число пострадавших в ДТП с автобусом под Краснодаром

      Московское «Динамо» победило новичка РПЛ

      Названа возможная причина столкновения рейсового автобуса с грузовиком под Краснодаром

      Появилось видео с места столкновения грузовика и автобуса в Краснодарском крае

      Появились первые подробности ДТП с рейсовым автобусом и фурой под Краснодаром

      Россиянка описала пляж в Турции фразой «нас встретил туалет со следами чьей-то диареи»

      На Украине рассказали об «обложенном красными флажками» Зеленском

      Израиль завершил масштабную волну ударов по Ливану

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше