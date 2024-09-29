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22:54, 29 сентября 2024Россия

Над территорией Белгородской области уничтожили беспилотник ВСУ

Минобороны РФ: над территорией Белгородской области уничтожили беспилотник ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) около 21:45 (мск) уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области. Об этом проинформировали в Минобороны России.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Ранее в воскресенье, 29 сентября, в МО также сообщили, что около 21:30 система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник в Белгородской области.

Накануне стало известно, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Орловской области. Уточнялось, что ВСУ попытались атаковать российский регион около семи утра по московскому времени.

В ночь на 27 сентября Вооруженные силы Украины выпустили по двум российским регионам девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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      Марина Совина
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