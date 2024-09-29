Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
12:40, 29 сентября 2024Моя страна

Россияне смогут наблюдать сразу две Луны

Россияне смогут наблюдать «вторую Луну» до 25 ноября

Фото: Mopic / Shutterstock / Fotodom

У Земли почти на два месяца появится еще один спутник. Необычное небесное явление смогут наблюдать в том числе россияне, говорится в научной статье, опубликованной в. журнале Американского астрономического общества Research Notes of the AAS.

С 29 сентября по 25 ноября у Земли временно появится второй спутник — мини-Луна. Как правило, им является небольшое небесное тело, которое прилетает из пояса астероидов. В этот раз причиной «двоелуния» стал астероид 2024 RT5.

«Земля может регулярно захватывать астероиды из популяции околоземных объектов (NEO) и вытягивать их на орбиту, делая их мини-Лунами», — отмечают ученые. Эксперты пояснили, что временные спутники Земли обычно имеют скорость движения около 3,5 тысяч километров в час, что позволяет Земле «захватывать» их.

Для наблюдения этого объекта необходим телескоп диаметром не менее 30 дюймов плюс детектор ПЗС или КМОП. 30-дюймового телескопа и человеческого глаза за ним будет недостаточно.

Ведущий автор исследования о RT5, профессор Мадридского университета Комплутенсе Карлос де ла Фуэнте Маркос отметил, что для наблюдения за астероидом потребуется телескоп диаметром более 76 сантиметров с ПЗС или КМОП-матрицей (CCD или CMOS). По его словам, 76-сантиметрового телескопа будет недостаточно.

Ранее российский космонавт Иван Вагнер, входящий в состав «Роскосмоса», сделал первые снимки необычной кометы C/2023 A3, появляющейся раз в 70 лет. До этого в Астраханской области фотограф Лилия Филоненко запечатлела самый редкий парад планет.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Военкор опроверг слухи об убийстве украинской разведкой полковника Российской армии

      Раскрыты кулуарные разговоры о политике США на Генассамблее ООН

      Стало известно о неудачах оборонных усилий Евросоюза

      Во Франции прокомментировали задержание супружеской пары за показ российских каналов

      В США захотели ввести санкции против российского гелия

      В России прокомментировали массированную атаку дронов

      В Таиланде начали раздавать деньги населению

      Появилось видео с моментом удара беспилотника по жилому дому в Курске

      Губернатор Херсонской области рассказал о намерениях Киева отравить воду в регионе

      В России разработали тяжелый боевой беспилотник «Бердыш»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше