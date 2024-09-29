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19:25, 29 сентября 2024Спорт

Тарасова оценила отстранение российских фигуристов

Тренер Тарасова назвала отстранение российских фигуристов тяжелой ситуацией

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских фигуристов от международных турниров. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист назвала ситуацию тяжелой, отметив, что Россия все равно остается одной из сильнейших стран в мировом фигурном катании. «Понятно, что конкуренция не та, что трансляции перестали окупаться. Но им так не кажется...» — посчитала Тарасова.

Ранее ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на заседании организации, которое проходило в швейцарской Лозанне.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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      Анастасия Борисова
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