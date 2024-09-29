Тарасова оценила отстранение российских фигуристов

Тренер Тарасова назвала отстранение российских фигуристов тяжелой ситуацией

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских фигуристов от международных турниров. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист назвала ситуацию тяжелой, отметив, что Россия все равно остается одной из сильнейших стран в мировом фигурном катании. «Понятно, что конкуренция не та, что трансляции перестали окупаться. Но им так не кажется...» — посчитала Тарасова.

Ранее ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на заседании организации, которое проходило в швейцарской Лозанне.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.