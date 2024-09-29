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05:05, 29 сентября 2024Мир

Во Франции оценили поездку Зеленского в США

Филиппо: Зеленский не добился ни одной цели во время поездки в США на ГА ООН

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский не добился ни одной цели на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) в США. Такую оценку поездке Зеленского дал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

«Украинский президент возвращается в Киев с пустыми руками», — указал он. Филиппо также обратил внимание на то, что США так и не предоставили Украине разрешение на удары дальнобойным оружием вглубь РФ.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал американских политиков «опомниться» на фоне визита украинского лидера в США.

До этого депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский назвал визит Зеленского в США фиаско. Он пояснил, что причиной стал «набор таинственных хотелок, озаглавленных как "план победы"».

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      Маргарита Пименова
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