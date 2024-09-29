ВС России ударили по двум объектам топливной инфраструктуры в зоне СВО

Минобороны заявило об ударе по двум объектам топливной инфраструктуры в зоне СВО

Вооруженные силы России ударили по двум украинским объектам топливной инфраструктуры в зоне проведения специальной военной операции. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Из сводки оборонного ведомства следует, что российские войска также нанесли поражение центру радиотехнической разведки и скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 136-ти районах.

В этот же день стало известно, что подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 54-й механизированной бригады ВСУ, 18-й бригады нацгвардии и «Иностранного легиона».

Ранее ВС России нанесли групповой удар, в том числе «Кинжалом», по аэродромной инфраструктуре ВСУ. По данным Минобороны России, цели удара достигнуты, а все назначенные объекты поражены.