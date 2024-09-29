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13:03, 29 сентября 2024Спорт

Журова призвала россиян перестать обращать внимание на ISU

Светлана Журова призвала россиян перестать обращать внимание на ISU

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Светлана Журова призвала россиян перестать обращать внимание на решения Международного союза конькобежцев (ISU). Ее слова приводит ТАСС.

По мнению Журовой, нужно создать в России клубную лигу фигурного катания. «На нее весь мир будет смотреть, потому что наши фигуристы — лучшие в мире. Для этого нужен будет спонсор, которого, возможно, нужно будет попросить обратить внимание на такую лигу», — заявила Журова.

Ранее ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на заседании организации, которое проходило в швейцарской Лозанне.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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      Алексей Гусев
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