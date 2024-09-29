Светлана Журова призвала россиян перестать обращать внимание на ISU

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Светлана Журова призвала россиян перестать обращать внимание на решения Международного союза конькобежцев (ISU). Ее слова приводит ТАСС.

По мнению Журовой, нужно создать в России клубную лигу фигурного катания. «На нее весь мир будет смотреть, потому что наши фигуристы — лучшие в мире. Для этого нужен будет спонсор, которого, возможно, нужно будет попросить обратить внимание на такую лигу», — заявила Журова.

Ранее ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на заседании организации, которое проходило в швейцарской Лозанне.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.