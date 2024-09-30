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14:33, 30 сентября 2024Экономика

Китайские акции резко взлетели

Bloomberg: китайские акции показали самый большой рост за последние 16 лет

Фото: Tyrone Siu / Reuters

На фоне объявленных правительством Китая мер поддержки экономики акции китайских компаний резко взлетели. Основной индекс CSI 300 в моменте рос на 9,04 процента, что случилось впервые с 2008 года, сообщает Bloomberg.

К закрытию торгов рост остановился на 8,11 процента, CSI 300 скорректировался до 4004,17 пункта. Индекс Hang Seng China Enterprises, показывающий динамику в Гонконге, поднялся на 3,66 процента, до 7566,98 пункта.

Дополнительным фактором роста стали недельные праздники. С 1 по 7 октября в Китае отмечается День образования КНР, поэтому инвесторы были особенно активны. Спрос на покупку был настолько велик, что некоторые брокеры работали с перебоями.

Китайские акции растут в цене девять дней подряд, что позволило им отыграть часть многолетнего падения. С пика в 2021 году на начало сентября CSI 300 потерял 45 процентов, однако за вторую половину сентября он прибавил более 20 процентов.

Пакет стимулирования, вдохновивший инвесторов, включал в себя снижение процентных ставок, поддержку ликвидности акций, смягчение требований по резервированию для банков. Также в трех крупнейших городах страны смягчили правила покупки жилья, и одновременно Народный банк снизил ставки по ипотеке. Это позволит поддержать строительный сектор, многолетние проблемы в котором тянули китайский фондовый рынок на дно.

Перед началом стимулирования, с января по август этого года, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая упал на 31,5 процента, до 81,7 миллиарда долларов.

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      Платон Щукин
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