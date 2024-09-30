Эксперт дал лучшие советы по тренировкам на уличных тренажерах

Фитнес-эксперт Линар Феткулов дал лучшие советы по тренировкам на уличных тренажерах. Его слова приводит Men Today.

Для начала эксперт рекомендовал выполнить небольшую разминку, после которой можно приступать к основным упражнениям. Предполагается, что это будет интенсивная тренировка на 20 минут. Сначала нужно использовать скамью для выполнения тяги к груди, далее — эллиптический тренажер для тренировки ног и рук.

После этого следует использовать скамью для упражнений на пресс. Последними станут приседания «пистолеты» с опорой на стойку. Для выполнения упражнения нужно поднять прямую ногу, а руками взяться за стойку. Далее необходимо медленно опускаться вниз, перебирая руками по стойке, после чего подняться.

Ранее фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала о нюансах проведения уличных тренировок в зимний период. Специалист посоветовала перед такими занятиями пить достаточное количество воды, а также не тренироваться на голодный желудок. Бутова рекомендовала обратить внимание на одежду, которая должна быть многослойной.