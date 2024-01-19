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14:18, 19 января 2024Спорт

Фитнес-тренер рассказала о нюансах уличных тренировок зимой

Фото: DuxX / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала о нюансах проведения уличных тренировок в зимний период. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист посоветовала перед такими занятиями пить достаточное количество воды, а также не тренироваться на голодный желудок. При этом выходить на тренировку сразу после еды не стоит.

Бутова рекомендовала обратить внимание на одежду, которая должна быть многослойной. Она призвала использовать шарф и перчатки. «Перчатки уберегут ладони от возможного обморожения, которое на открытых участках тела может произойти менее чем за 30 минут. В некоторых случаях обморожение наступает незаметно и приводит к необратимым последствиям», — добавила Бутова.

16 января фитнес-тренер Ольга Иванова дала советы тем, кто хочет привести себя в хорошую физическую форму к весне. По словам специалиста, для похудения нужно не голодать, а сбалансированно питаться, а также не забывать о физической нагрузке.

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      Алексей Гусев
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