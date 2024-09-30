Продажи китайских электромобилей в Европе рухнули

Bloomberg: продажи китайских электромобилей в августе рухнули на 48 % за год

Китайские автопроизводители продемонстрировали в августе худшие продажи электрокаров в Европе за последние 18 месяцев. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель рухнул на 48 процентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Dataforce.

Хуже всего дела обстоят у британского бренда MG, который принадлежит китайской SAIC Motor, — минус 65 процентов. С таким результатом он уступил первое место по продажам китайскому конкуренту BYD, который сумел нарастить реализацию на 19 процентов в годовом выражении, по оценке Jato Dynamics.

Аналитики в своих расчетах не учитывают Венгрию и Словакию, потому что те не предоставили данные к моменту публикации, но вряд ли их статистика существенно изменит оценку.

Как отметили в Jato, предварительные тарифы Евросоюза на импорт китайских электромобилей и связанная с ними неопределенность существенно повлияли на количество регистраций. Так, MG начал делать ставку на гибриды, а не на чистые электромобили. Именно эта компания столкнулась с самой высокой ставкой тарифа ЕС — 38 процентов.

Окончательный размер пошлин должны утвердить в ноябре, но переговоры идут напряженно, законодатели сталкиваются с многочисленными лобби. Тем не менее китайская Chery уже перенесла сроки начала производства электромобилей в Испании, поскольку не понимает, сколько машин имеет смысл произвести на площадке в Барселоне.

При этом в Великобритании и Норвегии, которые не готовы вслед за Евросоюзом вводить тарифы, регистрация электромобилей из Китая в августе только выросла.

Ранее сообщалось, что стоимость европейского автомобильного индекса STOXX Auto & Parts снизилась почти на десять миллиардов долларов. Инвесторы ухудшили ожидания от сектора на фоне предупреждений об ухудшении показателей.