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16:14, 30 сентября 2024Экономика

Продажи китайских электромобилей в Европе рухнули

Bloomberg: продажи китайских электромобилей в августе рухнули на 48 % за год

Фото: Toya Sarno Jordan / Reuters

Китайские автопроизводители продемонстрировали в августе худшие продажи электрокаров в Европе за последние 18 месяцев. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель рухнул на 48 процентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Dataforce.

Хуже всего дела обстоят у британского бренда MG, который принадлежит китайской SAIC Motor, — минус 65 процентов. С таким результатом он уступил первое место по продажам китайскому конкуренту BYD, который сумел нарастить реализацию на 19 процентов в годовом выражении, по оценке Jato Dynamics.

Аналитики в своих расчетах не учитывают Венгрию и Словакию, потому что те не предоставили данные к моменту публикации, но вряд ли их статистика существенно изменит оценку.

Как отметили в Jato, предварительные тарифы Евросоюза на импорт китайских электромобилей и связанная с ними неопределенность существенно повлияли на количество регистраций. Так, MG начал делать ставку на гибриды, а не на чистые электромобили. Именно эта компания столкнулась с самой высокой ставкой тарифа ЕС — 38 процентов.

Окончательный размер пошлин должны утвердить в ноябре, но переговоры идут напряженно, законодатели сталкиваются с многочисленными лобби. Тем не менее китайская Chery уже перенесла сроки начала производства электромобилей в Испании, поскольку не понимает, сколько машин имеет смысл произвести на площадке в Барселоне.

При этом в Великобритании и Норвегии, которые не готовы вслед за Евросоюзом вводить тарифы, регистрация электромобилей из Китая в августе только выросла.

Ранее сообщалось, что стоимость европейского автомобильного индекса STOXX Auto & Parts снизилась почти на десять миллиардов долларов. Инвесторы ухудшили ожидания от сектора на фоне предупреждений об ухудшении показателей.

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      Платон Щукин
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