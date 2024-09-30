Акции европейского автогиганта рухнули

Акции производителя Chrysler, Citroen и Peugeot упали на 14 процентов за день

Инвесторы начали распродажу акций европейских автопроизводителей после того, как те предупредили об ухудшении отраслевых тенденций. В частности, бумаги автогиганта Stellantis (бренды Chrysler, Jeep, Fiat, Citroen и Peugeot) за сутки рухнули на 14 процентов, пишет Reuters.

Стоимость европейского автомобильного индекса STOXX Auto & Parts снизилась почти на десять миллиардов долларов. На оценку бизнеса давят как конкуренция со стороны китайских производителей электрокаров, так и рост затрат на капитальные вложения.

По оценке Citi, восстановить показатели Stellantis сможет не раньше чем в 2025 году, а по итогам этого года прибыль сократится на 14 процентов. У Volkswagen проблемы обострились на фоне конфликта с профсоюзом из-за планов по закрытию заводов в Германии, компания сократила годовой прогноз во второй раз менее чем за три месяца.

До этого свои прогнозы понизили Mercedes-Benz и BMW, что связано с ослаблением спроса в Китае, являющимся крупнейшим в мире авторынком. В результате сектор торгуется с почти рекордным дисконтом, если отсчитывать от планируемого уровня доходов. В то же время опрос BoFa показывает, что управляющие фонды считают его самым недооцененным.

Ранее сообщалось, что меры властей КНР по стимулированию экономики на фоне нарастающих проблем привели к рекордному за последние 16 лет росту акций китайских компаний. Только в понедельник, 30 сентября, индекс CSI 300 вырос более чем на 8 процентов.