Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ротор
Сегодня
19:30 (Мск)
Алания
Россия — Мелбет Первая лига|12-й тур
Парма
Сегодня
21:45 (Мск)
Кальяри
Италия — Серия А|6-й тур
Вильярреал
Сегодня
22:00 (Мск)
Лас-Пальмас
Испания — Примера|8-й тур
Борнмут
Сегодня
22:00 (Мск)
Саутгемптон
Англия — Премьер-лига|6-й тур
12:28, 30 сентября 2024Спорт

Гризманн заявил о завершении карьеры в сборной Франции

Антуан Гризманн заявил о завершении карьеры в сборной Франции

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) заявил о завершении карьеры в сборной Франции.

«С сердцем, полным воспоминаний, я закрываю эту главу своей жизни. Спасибо за это великолепное трехцветное приключение и до скорой встречи», — написал футболист, выложив видео с яркими моментами выступления за национальную команду.

Гризманн дебютировал за сборную в 2014 году. В 131 матче в составе национальной команды он забил 44 мяча. 33-летний форвард стал чемпионом и вице-чемпионом мира, завоевал серебро и бронзу чемпионата Европы, а также выиграл Лигу наций УЕФА.

В нынешнем сезоне Гризманн провел восемь матчей в чемпионате Испании. Он забил два мяча и сделал три голевые передачи.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Путин выступил с обращением к россиянам по поводу СВО. Что он сказал?

      Россиянам назвали признаки надежного риелтора

      В Кремле переадресовали вопрос об отправке призывников в приграничье

      Экс-главе вещевого управления Минобороны продлили арест по делу о получении взятки

      В российской школе в туалетах поставили прозрачные двери

      Депутат Пипа предложила говорить в школах только на украинском языке

      Россиянина по имени Цан-Хою приговорили к 15 годам за госизмену и диверсию

      Двоим подравшимся с игроками из ФСБ российским хоккеистам избрали меру пресечения

      Иран высказался об отправке своих войск в Ливан

      В парламенте Казахстана назвали Россию самым надежным союзником

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше