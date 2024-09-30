Антуан Гризманн заявил о завершении карьеры в сборной Франции

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) заявил о завершении карьеры в сборной Франции.

«С сердцем, полным воспоминаний, я закрываю эту главу своей жизни. Спасибо за это великолепное трехцветное приключение и до скорой встречи», — написал футболист, выложив видео с яркими моментами выступления за национальную команду.

Гризманн дебютировал за сборную в 2014 году. В 131 матче в составе национальной команды он забил 44 мяча. 33-летний форвард стал чемпионом и вице-чемпионом мира, завоевал серебро и бронзу чемпионата Европы, а также выиграл Лигу наций УЕФА.

В нынешнем сезоне Гризманн провел восемь матчей в чемпионате Испании. Он забил два мяча и сделал три голевые передачи.