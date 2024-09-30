Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 30 сентября 2024Ценности

Кайли Дженнер снялась в платье с декольте до пупка для рекламы

Фото: Greg Swales / @khy

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенном наряде для рекламы собственного бренда одежды Khy, созданную в сотрудничестве с французским модным домом Atlein. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марок.

Материалы по теме:
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024

На размещенных кадрах 27-летняя предпринимательница предстала в обтягивающем зеленом платье с декольте до пупка. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя обнаженную грудь. Стилисты сделали знаменитости укладку с эффектом мокрых волос, а визажисты — макияж в нюдовых тонах.

Ранее в сентябре Кайли Дженнер поделилась снимком в кроп-топе с глубоким декольте. На фото предстала перед камерой в черном спортивном костюме, показывая кубики пресса.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      «Разбивали стекла и выпрыгивали из окон». Под Краснодаром столкнулись фура и автобус, пострадали десятки людей

      Постояльцы загоревшейся гостиницы «Киев» начали выпрыгивать из окон

      В Госдуме предложили ограничить число кредитов для россиян

      Раскрыты детали ДТП с автобусом под Краснодаром

      В российском городе загорелся «Киев»

      Еще одна страна будет участвовать в саммите БРИКС в Казани

      Сбер повысил максимальную ставку по вкладам

      Россия сократила закупки зимней китайской одежды

      Пушков рассказал об огромной поддержке Трампа в США

      Президент Польши предстанет перед судом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше