МЧС назвало число госпитализированных после ДТП под Краснодаром

МЧС: после ДТП в станице Старокорсунская госпитализировали семь человек

После ДТП в станице Старокорсунская в Краснодарском крае госпитализированы семь человек. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на своем сайте.

«По итогам обследования госпитализировано семь человек», — говорится в сообщении.

Вечером в воскресенье, 29 сентября, стало известно, что автобус и грузовик столкнулись в станице Старокорсунская в Краснодарском крае. Как утверждалось, фура и автобус врезались друг в друга на большой скорости, а затем загорелись.

На месте происшествия работали экстренные службы. Пострадал 31 человек, 22 госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

