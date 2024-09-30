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05:55, 30 сентября 2024Россия

МЧС назвало число госпитализированных после ДТП под Краснодаром

МЧС: после ДТП в станице Старокорсунская госпитализировали семь человек

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

После ДТП в станице Старокорсунская в Краснодарском крае госпитализированы семь человек. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на своем сайте.

«По итогам обследования госпитализировано семь человек», — говорится в сообщении.

Вечером в воскресенье, 29 сентября, стало известно, что автобус и грузовик столкнулись в станице Старокорсунская в Краснодарском крае. Как утверждалось, фура и автобус врезались друг в друга на большой скорости, а затем загорелись.

На месте происшествия работали экстренные службы. Пострадал 31 человек, 22 госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

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      Евгений Силаев
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