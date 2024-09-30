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19:50, 30 сентября 2024Бывший СССР

На Украине возбудят уголовное дело в отношении экс-командующего Объединенными силами ВСУ

ГБР возбудит уголовное дело в отношении экс-командующего ОС ВСУ Содоля
Юрий Содоль

Юрий Содоль. Фото: Ukrainian Presidentia / Globallookpress.com

Киевский апелляционный суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить уголовное дело в отношении экс-командующего Объединенными силами (ОС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Содоля. Об этом сообщил начальник штаба бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в РФ) Богдан Кротевич, передает TCH в Telegram.

Отмечается, что суд отменил предыдущее постановление по жалобе Кротевича на ГБР из-за того, что бюро не возбудило дело в отношении Содоля. Теперь ГБР Украины должно начать расследование относительно халатного отношения к военной службе в течение суток после получения копии судебного решения.

25 июня Содоля уволили с должности командующего ОС ВСУ. Он занимал этот пост менее полугода, с февраля 2024 года. 29 июня ГБР начало проверку действий Содоля. Тогда Кротевич также требовал от бюро провести расследование в отношении экс-командующего ОС ВСУ на тему предполагаемого сотрудничества с Россией.

Затем на должность Содоля был назначен бригадный генерал Андрей Гнатов.

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      Кристина Есикова
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