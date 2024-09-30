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08:08, 30 сентября 2024Россия

Очевидец пожара в ЖК «Селигер Сити» рассказал о не сработавшей сигнализации

Очевидец: в подъезде ЖК «Селигер Сити» не сработала сигнализация

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В подъезде жилого комплекса (ЖК) «Селигер Сити» на севере Москвы не сработала сигнализация. Об этом очевидец рассказал журналистам «Известий».

Пожар в ЖК произошел в ночь на 30 сентября.

По словам собеседника издания, для проезда пожарных машин пришлось выломать установленные во дворе столбы. До прибытия сотрудников МЧС России люди сами спасали заблокированных на этажах жильцов, поймав одного из них одеялом, сказал он.

По последним данным, жертвой пожара в ЖК «Селигер Сити» стал один человек. Столичная прокуратура начала проверку.

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      Алан Босиков
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