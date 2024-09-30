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15:11, 30 сентября 2024Экономика

Поставки товаров в Россию через Киргизию подорожали

Economist: поставка товаров в РФ через Киргизию может подорожать на 60 процентов

Фото: Guo Xulei / Globallookpress.com

После того как Национальный банк Киргизии (НБКР) ввел новые условия для участников внешнеэкономической деятельности, российские импортеры столкнулись с трудностями. Об этом сообщает Economist.kg.

Речь идет о запрете республиканского регулятора осуществлять платежи по контрактам на поставку товаров, следующих в иностранные государства, если не предусмотрена их фактическая доставка на территорию Киргизии (КР).

По информации издания, в результате такого решения канал транзитных платежей за товары из третьих стран в Россию через Киргизию оказался перекрыт. Импортерам пришлось искать обходные пути для оплаты, так как требование проводить товар через эту республику с соответствующими таможенными и налоговыми расходами оборачивается удорожанием логистики на 1,5-3 процента на каждом этапе. Как следствие, поставки становятся все менее выгодными. Есть мнение, что реальная транспортировка через КР может повысить цену доставки на 60 процентов.

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Отмечается, что меры НБКР продиктованы просьбами международных финансовых организаций и нацелены на то, чтобы обеспечить экономическую безопасность и финансовую стабильность республики.

Ранее сообщалось, что решение Бишкека ограничить российским импортерам возможности проведения платежей заставит их изменить логистические цепочки.

В начале сентября министр экономики Киргизии Данияр Амангельдиев заявил, что республиканским банкам в течение года будет нельзя принимать к исполнению платежные поручения и осуществлять расчеты по контрактам без поставки на территорию государства.

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      Кирилл Луцюк
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