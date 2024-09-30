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00:13, 30 сентября 2024Мир

Правительство Австрии подаст прошение об отставке

Президент Австрии заявил, что правительство страны подаст прошение об отставке

Фото: Bernd Kappelmeyer / imageBROKER.com / Global Look Press

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен после прошедших в воскресенье, 29 сентября, парламентских выборов заявил о том, что действующее федеральное правительство в ближайшие дни подаст прошение об отставке. При этом оно будет продолжать работу до назначения нового, указал политик в заявлении, опубликованном на его Youtube-канале.

«На предстоящей неделе действующее федеральное правительство подаст прошение об отставке. Я поручу ему продолжить работу до назначения нового федерального правительства», — подчеркнул президент.

В Австрии прошли выборы в Национальный совет республики. В воскресенье в 17:00 (18:00 мск) закрылся последний избирательный участок.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер признал поражение своей фракции «Австрийская народная партия» (АНП) на парламентских выборах. В свою очередь, телеканал ORF со ссылкой на предварительные результаты проинформировал, что на выборах лидирует «Австрийская партия свободы» (АПС), выступающая против антироссийских санкций.

Как написало агентство Reuters, приход к власти в Австрии и Венгрии правых сил способен вызвать раскол в ЕС в вопросах, касающихся помощи Украине. Ранее данное издание утверждало, что представители правых сил являются фаворитами на выборах в Австрии.

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      Марина Совина
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