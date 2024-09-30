Россиянка побывала в США и раскрыла одно отличие в общении с американцами и русскими

Российская тревел-блогерша побывала в США, поговорила с американцами и раскрыла одно отличие в общении с ними и с соотечественниками. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что разговор с россиянином и американцем — это как общение с представителями двух совершенно разных планет. По ее словам, соотечественники обычно очень эмоционально реагируют, когда они с молодым человеком рассказывают о своих постоянных путешествиях.

«Люди удивляются, поражаются, и я вижу, как в их головах не укладывается картина: как это — жить без привязки к одному месту, не иметь стабильного дома или работы, а постоянно куда-то ехать, менять страны?» — пояснила Ершова.

Путешественница добавила, что диалоги с соотечественниками всегда мотивируют ее на новые открытия. «Разговор с ними — это будто напоминание, что мы делаем что-то действительно необычное и вдохновляющее», — заключила она.

Американцы же на истории о путешествиях реагируют нейтрально. По мнению блогерши, для жителей США такой образ жизни — норма.

«Путешествия для американцев доступны и с финансовой точки зрения, и в плане свободы передвижения. У них нет ощущения, что они делают что-то невероятное, когда отправляются в новое место», — поделилась Ершова.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала на Аляске и раскрыла истинное отношение местных соотечественников к России. Она заметила, что никто из них не готов к жизни на родине.