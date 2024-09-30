Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:40, 30 сентября 2024Экономика

«Газпром» сообщил о росте поставок в Китай

«Газпром» сообщил о росте поставок в Китай в первом полугодии на 43 процента

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в первом полугодии текущего года выросли на 43 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее. Об этом со ссылкой на отчет компании пишет РИА Новости.

Абсолютные значения компания традиционно не приводит, сообщения о поставках в Китай касаются только рекордов за сутки и другие, более продолжительные периоды. Также секретной остается стоимость поставок.

Ранее РБК выяснил, что Минэкономразвития ожидает более высокий, чем прогнозировалось ранее, уровень цен на природный газ, поставляемый в Китай по трубопроводам. Тем не менее показатель постепенно будет снижаться. Так, в следующем году ожидается средняя цена в размере 261 доллар за тысячу кубометров, в 2026-м — 247,3 доллара, в 2027-м — 235,4 доллара.

Между тем опубликованный сегодня, 30 сентября, базовый сценарий прогноза социально-экономического развития от Минэкономразвития предполагает, что средняя экспортная цена российского газа в 2025 году составит 328,4 доллара за тысячу кубометров (минус 16,6 процента, в 2025-м — 304,5 доллара, в 2026-м — 288,3 доллара, а в 2027-м — 280,2 доллара).

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В России поднимут пенсии. Когда произойдут изменения и кого затронут?

      В российском городе упал лифт с ребенком внутри

      Столтенберг призвал ЕС убедить Трампа продолжать поддерживать Украины

      В российском регионе потребовали снести более тысячи домов из-за фонтанов

      В России раскрыли максимальный размер пособия по беременности в 2025 году

      Боррель заявил об интересе Запада в поражении России

      Автор хита «Матушка-Земля» рассказала о необычных отношениях с мужем

      Священника не смогли спасти после ночи секса и наркотиков в компании коллеги

      Захарова ответила на слова Блинкена о трагедии в Бабьем Яре

      В России проиндексируют социальные пенсии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше