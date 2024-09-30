«Газпром» сообщил о росте поставок в Китай в первом полугодии на 43 процента

Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в первом полугодии текущего года выросли на 43 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее. Об этом со ссылкой на отчет компании пишет РИА Новости.

Абсолютные значения компания традиционно не приводит, сообщения о поставках в Китай касаются только рекордов за сутки и другие, более продолжительные периоды. Также секретной остается стоимость поставок.

Ранее РБК выяснил, что Минэкономразвития ожидает более высокий, чем прогнозировалось ранее, уровень цен на природный газ, поставляемый в Китай по трубопроводам. Тем не менее показатель постепенно будет снижаться. Так, в следующем году ожидается средняя цена в размере 261 доллар за тысячу кубометров, в 2026-м — 247,3 доллара, в 2027-м — 235,4 доллара.

Между тем опубликованный сегодня, 30 сентября, базовый сценарий прогноза социально-экономического развития от Минэкономразвития предполагает, что средняя экспортная цена российского газа в 2025 году составит 328,4 доллара за тысячу кубометров (минус 16,6 процента, в 2025-м — 304,5 доллара, в 2026-м — 288,3 доллара, а в 2027-м — 280,2 доллара).