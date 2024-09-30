Самая сексуальная спортсменка показала фото в коротком платье с открытыми плечами

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Легкоатлетка позировала в коротком платье с леопардовым принтом и открытыми плечами. Шмидт написала, что находится на отдыхе, и назвала себя островной девушкой. Пост собрал более 175 тысяч лайков.

Ранее немецкая бегунья отобралась на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Она выступала в составе сборной Германии в эстафете на дистанции четыре по 400 метров.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.