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06:42, 30 сентября 2024Силовые структуры

СКР просил у ОАЭ помощь в расследовании дела экс-замглавы МВД Дагестана

СК просил у ОАЭ помощь в расследовании дела экс-замглавы МВД Дагестана Исмаилова

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Следственный комитет (СК) России просил у Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) помощь в расследовании дела бывшего заместителя главы МВД Дагестана Руфата Исмаилова. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Отмечается, что у СК возник ряд вопросов к компетентным органам ОАЭ, на которые требовалось получить ответы. Также было необходимо «получить заключения пяти фоноскопических, компьютерно-технической, трех оценочных и двух лингвистических судебных экспертиз, по их результатам ознакомить обвиняемого и его защитников с заключениями экспертов».

7 ноября 2023 года сотрудники ФСБ задержали Исмаилова и его заместителя Далгата Абдулгапурова по подозрению в коррупции. У них в кабинетах и по месту жительства были проведены обыски. После этого полицейских этапировали из Махачкалы в Москву на допрос к следователю.

На следующий день Исмаилову предъявили обвинение в получении двух крупных взяток и превышении должностных полномочий с применением насилия и арестовали. Фигурант вину не признал.

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      Евгений Силаев
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