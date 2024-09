Стало известно о смерти актера и кантри-музыканта Криса Кристофферсона

Variety: умер американский актер и кантри-музыкант Крис Кристофферсон

Крис Кристофферсон. Фото: Christian Grube / via www.imago-i / Global Look Press

Американский кантри-исполнитель, актер и обладатель премий Grammy и «Золотой глобус» Крис Кристофферсон умер в возрасте 88 лет. Об этом написало издание Variety.

Журнал со ссылкой на заявление семьи звезды указало, что артист умер 28 сентября в своем доме на острове Мауи.

Крис Кристофферсон изначально выступал сольно, а в середине 80-х годов совместно с Джонни Кэшем, Вэйлоном Дженнингсом и Вилли Нельсоном создал группу The Highwaymen. Музыкант известен благодаря своим песням Sunday Morning Coming Down, Me and Bobby McGee и другим композициям.

Кристофферсон также снимался в кино. В частности, он сыграл в фильме «Алиса здесь больше не живет» в 1974 году.

16 сентября стало известно, что американский певец и участник группы The Jackson 5 Тито Джексон, брат поп-исполнителя Майкла Джексона, умер на 71-м году жизни. Предположительно, он перенес сердечный приступ.

В мае этого года известный уругвайский певец, врач и фольклорист Карлос Паравис умер от рака в 56 лет. Певец умер от той же болезни, что и его отец — музыкант и врач Сантьяго Чалара.