Студент-медик месяц ел по 24 яйца в день ради эксперимента и получил неожиданный результат

Студент-медик съел 720 яиц за месяц и показал способности метаболизма человека

Студент-медик Гарвардского университета Ник Норвиц целый месяц ел по 24 яйца в день, чтобы выяснить их воздействие на здоровье. О неожиданных результатах эксперимента он рассказал изданию Fox News.

По словам 25-летнего Норвица, за месяц он съел 720 яиц, чтобы наглядно показать удивительные способности метаболизма человека. Он уточнил, что первые две недели, помимо потребления огромного количества яиц, соблюдал низкоуглеводную диету. В тот период, как и ожидалось, уровень его холестерина не изменился.

Будущий медик рассказал, что далее он включил в рацион углеводы и получил удивительный результат: холестерин в его крови стал падать. Норвиц утверждает, что до конца эксперимента его холестерин снизился на 20 процентов.

«Один из главных выводов этого эксперимента заключается в том, что не существует универсальной и самой лучшей диеты. Оптимальный рацион надо выбирать исходя из базового метаболизма и целей, которые ставит перед собой человек», — уверен Норвиц. Он пояснил, что диета для здоровья сердца будет отличаться от рациона, нацеленного увеличить продолжительность жизни.

Ранее людей с повышенным холестерином предупредили об опасности яиц. По словам врача-гастроэнтеролога Людмилы Сухоруковой, в яйце содержится холестерин, скомпенсированный лецитином.