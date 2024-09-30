Российские самолеты Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области

Российские самолеты Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — уточнили в МО.

В ведомстве подчеркнули, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям. Как уточняется, после применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

19 сентября Минобороны сообщило об уничтожении артиллеристами группировки войск «Север» бойцов и полевого склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины в Курской области.

В этот же день стало известно, что самолеты Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по бойцам и военной технике ВСУ в Курской области.