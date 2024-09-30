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05:02, 30 сентября 2024Бывший СССР

В Киеве произошли взрывы

В Киеве произошло несколько взрывов
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Общественное».

Позднее о новых взрывах в городе проинформировало агентство ТСН. Других подробностей не приводится. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что вертолеты Ка-52М ракетным огнем уничтожили личный состав и технику Вооруженных сил Украины в Курской области. Отмечается, что затем экипажи совершили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на место базирования.

24 сентября в Харькове произошел сильный взрыв. До этого взрыв раздался в городе Павлограде Днепропетровской области Украины. В этот момент в регионе была объявлена воздушная тревога.

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      Марина Совина
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