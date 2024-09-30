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20:04, 30 сентября 2024Моя страна

В российских регионах объявили о поиске победителей-миллионеров

В Башкирии и Челябинской области объявили о поиске победителей-миллионеров

Фото: Federico Gambarini / dpa / Globallookpress.com

В российских регионах объявили о поиске восьми победителей-миллионеров. Об этом пишет информационный портал «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу «Национальной лотереи».

Известно, что восемь участников лотереи выиграли приз в размере двух миллионов рублей, однако еще не узнали о своем выигрыше.

«По итогам тиража лотерея сообщает о поиске победителей-миллионеров в Челябинской, Смоленской, Мурманской, Нижегородской и Тульской областях, в Республике Башкортостан и других регионах», — заявили в пресс-службе лотереи.

Ранее в сентябре россиянин купил лотерейный билет за 30 рублей и выиграл миллионы. Отмечалось, что мужчина угадал пять чисел в первом игровом поле и одно во втором.

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      Екатерина Ештокина
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