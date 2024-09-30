Зарубежные авиакомпании заняли около половины российского рынка перевозок за рубеж

Зарубежные авиакомпании заняли 40 % российского рынка международных перевозок

Зарубежные авиаперевозчики занимают долю в 40 процентов на российском рынке заграничных перелетов. Об этом заявил первый заместитель гендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин, передает РБК.

По его словам, в июле этого года перевозки российскими авиакомпаниями на заграничных рейсах составили 2,7 миллиона пассажиров, а иностранными — 1,9 миллиона.

Уточняется, что, по итогам семи месяцев текущего года, российские перевозчики перевезли за границу 15,1 миллиона пассажиров, а иностранные — 10,3 миллиона.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия не допустит повторения ситуации, подобной уходу Boeing и Airbus из страны. Он также отметил, что иностранные воздушные суда Airbus и Boeing, находящиеся в парке отечественных авиакомпаний, полностью соответствуют требованиям авиавластей России.