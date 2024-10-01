Актеру Ливанову сделали операцию

Shot: госпитализированному актеру Василию Ливанову удалили тромб

Народному артисту РСФСР Василию Ливанову, известному по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», сделали операцию по удалению тромба. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, актер перенес третий инфаркт мозга. На данный момент звезда советских фильмов находится в реанимации, он в сознании и самостоятельно дышит. Врачи наблюдают положительную динамику, уточняет канал.

Ранее стали известны подробности о состоянии Ливанова.

До этого в СМИ появилась информация о том, что актера госпитализировали в Москве.