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07:13, 2 октября 2024Силовые структуры

Арестованный экс-полковник Росгвардии частично признал вину

Экс-полковник Росгвардии Гамаюнов частично признал вину в участии в ОПГ

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Экс-полковник Росгвардии Олег Гамаюнов частично признал вину в участии в организованной преступной группе (ОПГ), члены которой занимались хищением бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС.

Гамаюнову вменяется совершение преступления по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), он отправлен в СИЗО на два месяца, до 26 ноября 2024 года.

ОПГ состояла из сотрудников нескольких подразделений центрального аппарата Росгвардии. В нее входили сотрудники из департамента госзакупок, главного управления авиации и коммерсанты. Сотрудники ведомства помогали коммерсантам заключать госконтракты на заведомо невыгодных условиях для государства.

Установлено, что только при поставке оборудования для аэродромов завышение цены составило 79,9 миллиона рублей. Уточняется, что эта сумма составляет 40 процентов общего объема госконтрактов. Полученные деньги участники ОПГ выводили и обналичивали. Сейчас следствие устанавливает причастность других должностных лиц, входивших в состав ОПГ или участвовавших в их деятельности, и дополнительные эпизоды.

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      Екатерина Кашурникова
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