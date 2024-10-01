Джонсон: Елизавета II два месяца откладывала свою смерть для передачи власти

В течение последних месяцев жизни королева Елизавета II сознательно откладывала свою кончину, чтобы успеть проследить за передачей власти новому премьер-министру. Об этом стало известно из мемуаров экс-премьера Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

Она все лето знала, что умрет, но была настроена держаться, чтобы выполнить последний долг: проследить за мирной и организованной передачей власти от одного правительства следующему — и, подозреваю, чтобы добавить к своему рекордному счету еще одного отставного премьера из мемуаров Бориса Джонсона

По словам британского политика, летом 2022 года монаршая особа поняла, что ее дни сочтены. Состояние здоровья Елизаветы II ухудшалось с каждым днем, однако она всеми силами оттягивала момент кончины, чтобы успеть исполнить королевский долг. Перед уходом из жизни она планировала назначить нового премьер-министра, однако после отставки Джонсона никак не находилась подходящая кандидатура. Лишь в сентябре пост перешел к Лиз Трасс, после чего всего через пару дней королевы не стало.

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Джонсон назвал причиной смерти королевы злокачественную опухоль костей

В своих мемуарах Джонсон раскрыл, какая болезнь унесла с собой жизнь королевы. По словам политика, у монаршей особы была злокачественная опухоль костей.

Эдвард Янг, ее личный секретарь, попытался меня подготовить. Я знал уже год, а то и больше, что у нее рак костей и ей в любой момент может стать хуже из мемуаров Бориса Джонсона

В своей книге политик заметил, что в сентябре 2022-го весь ближний круг королевы был осведомлен о ее недуге — все они выглядели измученно и мрачно. В то же время сама Елизавета II во время их последней с Джонсоном встречи держалась уверенно и радушно. Политик добавил, что, несмотря на тяжелое заболевание, до последних дней монаршая особа пребывала в ясном уме.

Фото: Victoria Jones / Reuters

Принц Гарри и Меган Маркл опубликуют мемуары с разоблачением семьи Елизаветы II

Супруга принца Гарри Меган Маркл намерена опубликовать мемуары с очередным разоблачением семьи королевы Елизаветы II.

После переезда в США супруги приняли участие в нескольких скандальных интервью, а принц Гарри опубликовал книгу о своей жизни, которая спровоцировала общественный резонанс в Великобритании. Тем не менее супружеская пара старалась избегать излишне резких слов о покойной королеве и Карле III.

Выпущенные после кончины Елизаветы II мемуары супруги принца, вероятнее всего, нарушат все представления о приличных высказываниях в адрес монаршей семьи. «Среди их друзей идут разговоры, что хватит церемониться и демонстрировать дипломатичность», — подчеркнул источник издания Closer.