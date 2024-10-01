Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:04, 1 октября 2024Экономика

Деловую активность китайского бизнеса оценили

Нацбюро статистики КНР: производственный сектор показал рост деловой активности

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

В первый месяц осени Индекс деловой активности (PMI) в китайском производственном секторе вырос до 49,8 пункта, достигнув тем самым максимального значения за последние пять месяцев. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на Национальное бюро статистики КНР.

Говорить, что деловая активность прошла период сжатия, пока рано — индекс все еще остается ниже 50 пунктов. Однако некоторые показатели все-таки свидетельствуют об улучшении ситуации. Например, субиндекс новых заказов вырос с 48,9 пункта до 49,9, а субиндекс выпуска — с 49,8 до 51,2 пункта. Индикатор ожиданий крупного бизнеса уже второй месяц держится на отметке 52 пункта.

С другой стороны, упал индекс экспортных продаж: если в августе он составлял 48,7 пункта, то в сентябре опустился до 47,5. Четвертый месяц подряд замедляется рост промышленного производства. Есть мнение, что попытки властей Китая стимулировать экономику позитивно скажутся на внутреннем спросе, однако пока неизвестно, насколько эффективными окажутся эти шаги.

Материалы по теме:
Экономика Китая стремительно растет. Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
Экономика Китая стремительно растет.Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
22 марта 2024
Китай годами скрывал проблемы в экономике. Чем это обернулось?
Китай годами скрывал проблемы в экономике.Чем это обернулось?
3 января 2024

Таким образом, пока Китаю прогнозируют сдержанный рост экономики в III квартале 2024 года.

После того как Пекин объявил о мерах поддержки экономики, акции китайских компаний резко пошли вверх. В какой-то момент основной индекс CSI 300 рос на 9,04 процента. Это наблюдалось первый раз с 2008 года.

В августе 2024 года объем внешней торговли КНР увеличился на четыре процента и оценивался специалистами примерно в 4,18 триллиона юаней (около 600 миллионов долларов).

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Умер певец Вячеслав Добрынин

      В ДНР признали геноцидом преступления нацистов на территории региона в годы войны

      Российским военным поставили партию «Панцирей»

      Родственники российского бойца СВО сообщили о таинственном исчезновении выплат

      Над российским регионом сбили украинский беспилотник

      Пытавшегося скрыться от силовиков экс-главу полка ГИБДД оштрафовали

      За аферы при гособоронзаказе заключен под стражу бизнесмен по делу полковника Росгвардии

      Популярный в России комик назвал главный урок пребывания в США

      Названы главные причины появления зубного камня

      Раненый российский боец два дня работал наводчиком из взорванного БТР под обстрелом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше