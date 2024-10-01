Деловую активность китайского бизнеса оценили

Нацбюро статистики КНР: производственный сектор показал рост деловой активности

В первый месяц осени Индекс деловой активности (PMI) в китайском производственном секторе вырос до 49,8 пункта, достигнув тем самым максимального значения за последние пять месяцев. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на Национальное бюро статистики КНР.

Говорить, что деловая активность прошла период сжатия, пока рано — индекс все еще остается ниже 50 пунктов. Однако некоторые показатели все-таки свидетельствуют об улучшении ситуации. Например, субиндекс новых заказов вырос с 48,9 пункта до 49,9, а субиндекс выпуска — с 49,8 до 51,2 пункта. Индикатор ожиданий крупного бизнеса уже второй месяц держится на отметке 52 пункта.

С другой стороны, упал индекс экспортных продаж: если в августе он составлял 48,7 пункта, то в сентябре опустился до 47,5. Четвертый месяц подряд замедляется рост промышленного производства. Есть мнение, что попытки властей Китая стимулировать экономику позитивно скажутся на внутреннем спросе, однако пока неизвестно, насколько эффективными окажутся эти шаги.

Таким образом, пока Китаю прогнозируют сдержанный рост экономики в III квартале 2024 года.

После того как Пекин объявил о мерах поддержки экономики, акции китайских компаний резко пошли вверх. В какой-то момент основной индекс CSI 300 рос на 9,04 процента. Это наблюдалось первый раз с 2008 года.

В августе 2024 года объем внешней торговли КНР увеличился на четыре процента и оценивался специалистами примерно в 4,18 триллиона юаней (около 600 миллионов долларов).