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15:16, 1 октября 2024Бывший СССР

Украинский депутат предрек Зеленскому тюрьму

Депутат Рады Дмитрук: в мирное время Зеленского ждет тюрьма

Фото: Aleksandr Gusev / Globallookpress.com

Президента Украины Владимира Зеленского в мирное время ждет тюрьма. Такое заявление сделал защищавший каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ МП) депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале.

Депутат таким образом ответил на вопрос о том, стремится ли Зеленский к миру. «Он будет тянуть как можно дольше, чтобы война продолжалась. В мирной Украине у него нет шансов, а вообще его ждет суд и тюрьма», — заявил Дмитрук.

Народный депутат добавил, что Зеленский не способен на прямой диалог с Москвой. По его словам, людей, способных говорить с Россией, убрали из руководства.

Ранее Артема Дмитрука задержали в Лондоне. Позже он заявил, что Владимир Зеленский лично потребовал его экстрадиции.

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      Сергей Болиев
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