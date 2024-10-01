Госдума приняла закон о лишении прав на срок до полутора лет за одно правонарушение

ГД приняла закон о лишении прав до полутора лет за скрытие госзнаков автомобиля

Депутаты Госдумы (ГД) приняли в III чтении закон о лишении прав на срок до полутора лет за одно правонарушение — скрытие госзнаков автомобиля. Это следует из карточки документа на портале системы обеспечения законодательной деятельности ГД.

Закон вводит ужесточение ответственности за нарушение части 2 статьи 12.2 Кодекса об административных нарушениях — «управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации». Ранее же статья предусматривала штраф до пяти тысяч или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

При внесении документа в полиции подчеркивали, что скрытые номера препятствую выявлению правонарушений, что «создает предпосылки к несоблюдению правил дорожного движения, что, в свою очередь, повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий».

Закон вступит в силу после принятия Советом Федерации, подписи президента и публикации на портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали ужесточить ответственность за повторное опасное вождение.