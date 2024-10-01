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13:29, 1 октября 2024Мир

«Хезболла» атаковала военную базу ЦАХАЛ под Тель-Авивом

«Хезболла» сообщила, что обстреляла ракетами военную базу Глилот под Тель-Авивом

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Силы ливанской шиитской исламской группировки «Хезболла» обстреляли ракетами разведывательную базу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и офис израильской разведки Моссад. Об этом сообщает портал Asharq со ссылкой на заявление представителей группировки.

«Бойцы исламского сопротивления нанесли удар ракетами "Фади-4" по базе разведывательного подразделения армии Израиля 8200 Глилот и [одного из] штабов "Моссад" в пригороде Тель-Авива», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель израильской армии Авихай Эдри заявил, что ЦАХАЛ ведет интенсивные военные действия на юге Ливана против «Хезболлы».

28 сентября генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате израильского удара по Бейруту.

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      Виктория Кондратьева
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