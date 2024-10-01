Иранские ракеты пробили систему ПВО Тель-Авива

В Тель-Авиве прозвучали взрывы после ракетной атаки Ирана

Иран пробил систему противовоздушной обороны (ПВО) Израиля «Железный купол». Об этом сообщает портал Ynet.

Несколько взрывов прозвучали в Тель-Авиве и окрестностях. Известно, что в результате атаки одна из ракет попала в жилой дом на севере города.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран запустил ракеты в сторону еврейского государства. По данным The Jerusalem Post, Иран выпустил около 500 ракет.

Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ливане.