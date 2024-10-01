Итальянских военных в Ливане перевели в укрытия

Глава МО Италии Крозетто: итальянские военные в Ливане переведены в укрытия

Глава Минобороны (МО) Италии Гуидо Крозетто заявил, что военные итальянского контингента разграничительных сил ООН (Unifil-ВСООНЛ) в Ливане в целях предосторожности переведены в укрытия. Его слова приводит РИА Новости.

«Unifil не является непосредственной целью ударов, но нельзя упускать из виду, что рост уровня и интенсивности столкновений делает ситуацию деликатной», — заявил Крозетто.

Ранее военно-политический кабинет Израиля одобрил следующую фазу операции в Ливане. В ходе обсуждения министры также «выразили протест» против утечек, который появились с американской стороны касательно планов Израиля.

Вечером 30 сентября телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что израильские военные хотят оттеснить силы шиитского движения «Хезболла» от границы. ЦАХАЛ уже начал небольшие наземные операции на юге Ливана с участием сил спецопераций.