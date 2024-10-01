Израиль заявил о ликвидации командира «Хезболлы»

ЦАХАЛ: ликвидирован отвечавший за поставки из Ирана командир «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира ливанского шиитского движения «Хезболла», отвечавшего за поставки боеприпасов из Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ ликвидировал террориста Мухаммада Джауада Касира, командира подразделения "Хезболла", ответственного за поставки боеприпасов из Ирана в Ливан», — утверждается в сообщении.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль немедленно прекратить огонь в Ливане ради соблюдения суверенитета и территориальной целостности страны.

1 октября израильская армия мобилизовала еще четыре резервные бригады для выполнения боевых задач на ливанском направлении.