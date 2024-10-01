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07:30, 1 октября 2024Ценности

Кайли Дженнер показала фигуру в прозрачном наряде

Американская телезвезда Кайли Дженнер показала фигуру в прозрачном наряде

Фото: @kdzhener

Американская телезвезда Кайли Дженнер показала фигуру в прозрачном наряде. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя предпринимательница разместила видео, на котором позировала в облегающем изделии бренда Atlein с многочисленными вырезами. При этом звезда продемонстрировала оголенную область декольте и плоский живот.

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На размещенных кадрах видно, что сквозь нижнюю часть наряда просвечивалось белье и ноги знаменитости. Вдобавок ей распустили волосы и нанесли макияж в нейтральных тонах.

Ранее в сентябре Кайли Дженнер снялась в платье с декольте до пупка для рекламы. На размещенных кадрах предпринимательница предстала в обтягивающем зеленом платье с глубоким вырезом.

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      Екатерина Ештокина
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