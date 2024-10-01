Кержаков отказал европейскому клубу

Российский футбольный тренер Александр Кержаков отказался возглавить европейский клуб. Об этом он сам рассказал «Чемпионату».
«Было одно конкретное предложение от клуба из не самого сильного европейского чемпионата. Команда без амбиций и серьезных задач, поэтому я отказался», — заявил Кержаков.
10 сентября 41-летний Кержаков назвал причину ухода из казахстанского «Кайрата». «Для меня есть недопустимые вещи — и в жизни, и в работе. Когда грань перейдена, я делаю определенные выводы», — отметил специалист. До этого сообщалось, что Кержаков расстался с клубом из-за оскорбления со стороны председателя наблюдательного совета Кайрата Боранбаева.
Кержаков покинул «Кайрат» 3 сентября. Контракт с россиянином расторгли по обоюдному согласию сторон. Он работал в команде с мая 2024 года. До этого Кержаков возглавлял сербский «Спартак» из Субботицы, юношескую сборную России, а также «Томь», «Нижний Новгород» и кипрскую «Кармиотиссу».