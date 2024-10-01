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19:44, 1 октября 2024Экономика

Китайский бренд назвал цены новых автомобилей в России

Geely: кроссоверы Cityray будут стоить в России от 2,7 млн рублей

Фото: Zoey Zhang / Reuters

Китайский автомобильный бренд Geely назвал цены новых кроссоверов Cityray в России. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает газета «Известия».

Кроссовер оснащен четырехцилиндровым бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра и мощностью 147 лошадиных сил, а также семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением. Он может разгоняться до ста километров в час за 8,9 секунды и расходует на 100 километров порядка 6,5 литра.

Новинка бренда будет доступна в четырех комплектациях: Comfort (от 2,7 миллиона рублей), Luxury от 2,94 миллиона рублей), Flagship (от 3,06 миллиона рублей) и Flagship Sport (от 3,1 миллиона рублей). В базовой версии автомобиль оснащен «зимним» пакетом, 18-дюймовыми дисками, светодиодными фарами, возможностью регулировки руля, системой однозонного климат-контроля, круиз-контролем, возможностью регулировать сиденье водителя в шести направлениях, 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью, 13,2-дюймовым сенсорным мультимедиа дисплеем, аудиосистемой с четырьмя динамиками и камерой заднего вида. Более дорогие модели оснащены панорамной крышей с люком, камерами кругового обзора, адаптивным круиз-контролем и иными опциями.

Как ранее сообщали в J.D. Power, автомобилисты стали реже жаловаться на китайские машины и чаще на европейские. Чаще всего недовольство вызывает салон. На жалобы, касающиеся интерьера, пришлось 15 процентов от всех нареканий.

За последнюю неделю сентября в России продали 41 686 новых легковых машин — рекордное число за последние три года. Лидером последней недели первого осеннего месяца 2024 года стала LADA, их продали 10 335 штук. Следом идет HAVAL — 5621 штука. На третьем месте Geely — 4291 штука.

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      Вячеслав Агапов
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