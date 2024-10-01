Лишившаяся половины лица женщина рассказала о личной жизни

The Sun: женщина лишилась половины лица из-за редкого синдрома

29-летняя Джиллиан Кготле рассказала, что до 12 лет была обычным ребенком, но после у нее развился редкий синдром, лишивший ее половины лица. О том, как она преодолела себя и нашла счастье в личной жизни, женщина рассказала в интервью The Sun.

По словам Кготле, в 12 лет у нее под глазом появился стригущий лишай. Врачи назначили ей местные мази, но они не помогли, и вскоре зуд вернулся. Более того, лицо девочки начало буквально усыхать и западать. За короткое время сморщился глаз, истощился нос, а затем и щека. Кожа стала твердой и темной. С тех пор женщина лишилась волос, части зубов, мягких тканей на лице. Врачи так и не смогли найти причину заболевания.

«Меня дразнили, но со временем я научилась принимать свое отражение. Каждое утро я улыбаюсь ему в зеркале. А когда мне был 21 год, я встретила своего будущего мужа. К тому времени я уже чувствовала себя уверенно и поняла, что мое лицо его не пугает. В 2022 году мы переехали из Ботсваны в Великобританию», — рассказала она.

Однажды женщина наткнулась в интернете на ролик Лукаса Колдуэлла, который рассказал о синдроме Парри-Ромберга, и поняла, что у нее та же болезнь. За время изучения синдрома Кготле нашла хирурга, который за несколько операций может исправить подобные дефекты внешности, женщина планирует прибегнуть к хирургическому вмешательству.

Ранее стала известна история 34-летней женщины по имени Эмма Снейп, которая не придала значения изнуряющему кашлю, списав его на простуду. Однако впоследствии выяснилось, что у нее развился редкий вид рака.