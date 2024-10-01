Министр спорта Татарстана оценил информацию о сносе стадиона ради школы Загитовой

Леонов назвал информацию о сносе стадиона ради школы Загитовой вбросом СМИ

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов оценил информацию о сносе футбольного стадиона «Водник» в Казани ради школы фигурного катания Алины Загитовой. Его слова приводит Metaratings.

Леонов назвал информацию вбросом СМИ. Он заявил, что это совершенно свободная территория, подчеркнув, что никакие спортшколы там не занимались. «Такой центр фигурного катания пойдет на благо спортивной Казани», — посчитал чиновник.

Ранее стало известно, что ради школы Загитовой в Казани снесут стадион «Водник». Отмечалось, что площадь выделенного под строительство участка составляет 15 290 квадратных метров.

В феврале 2024 года Леонов сообщил, что 22-летняя Загитова станет генеральным менеджером собственной спортивной школы в Казани. Он уточнял, что бывшая фигуристка займется подбором тренеров, а также будет курировать работу и ставить задачи.